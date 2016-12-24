В Мордовии водитель мотоблока погиб в ДТП с неустановленным вторым участником

По данным Госавтоинспекции Мордовии, 12 сентября в Ардатовском районе водитель мотоблока погиб в дорожной аварии с участием скрывшегося автомобилиста. В 19 часов 15 минут на автодороге с. Малое Кузьмино – с. Мишуково 58-летний мужчина, управлявший мотоблоком марки «Целина», при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с неустановленной автомашиной под управлением неустановленного водителя, который скрылся с места ДТП. Водитель мотоблока от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте ДТП выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие стационарного электрического освещения, отсутствие горизонтальной дорожной разметки 1.5, отсутствие дорожных знаков 2.4, 2.1.