В Мордовии водитель мотоблока погиб в ДТП с неустановленным вторым участником

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По данным Госавтоинспекции Мордовии, 12 сентября в Ардатовском районе водитель мотоблока погиб в дорожной аварии с участием скрывшегося автомобилиста. В 19 часов 15 минут на автодороге с. Малое Кузьмино – с. Мишуково 58-летний мужчина, управлявший мотоблоком марки «Целина», при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с неустановленной автомашиной под управлением неустановленного водителя, который скрылся с места ДТП. Водитель мотоблока от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте ДТП выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие стационарного электрического освещения, отсутствие горизонтальной дорожной разметки 1.5, отсутствие дорожных знаков 2.4, 2.1.
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