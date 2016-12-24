В Чамзинском районе водитель погиб в ДТП «на встречке»

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По информации Госавтоинспекции республики, 10 сентября в Чамзинском районе Мордовии ДТП унесло жизнь водителя отечественной легковушки. Около 23 часов на дороге Саранск – Сурское – Ульяновск 36-летний водитель автомашины «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ситроен С5». Иномарка двигалась по своей полосе во встречном направлении. В результате ДТП водитель Лады от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 38-летний мужчина, управлявший «Ситроеном», а также 38-летняя пассажирка иномарки были осмотрены бригадой врачей на месте ДТП, им оказана медицинская помощь, отпущены домой. Водитель автомашины «Ситроен С5» трезв.
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Главная команда Мордовии победила обнинский «Квант» со счетом 3:0
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