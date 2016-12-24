Президент России наградил Евгения Швецова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Указом Президента РФ от 11 сентября медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония) награжден Евгений Валерьевич Швецов, спортсмен-инструктор спортивной сборной команды Российской Федерации по Паралимпийским видам спорта (легкая атлетика) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Напомним, Евгений Швецов завоевал на Паралимпийских игр в Токио серебряную медаль в беге на 400 метров. Он стал вторым в классе Т36 с результатом 53,60 секунды.