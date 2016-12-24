В Саранске на три дня ограничат движение на участке дороги по улице Титова

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По информации городской Администрации, в Саранске 11, 12 и 13 сентября временно ограничат стоянку и движение транспорта на участке дороги по улице Титова. Причина -  ремонтные работы.

- с 7:00 11 сентября до 20:00 13 сентября по ул. Титова на участке дороги от ул. А. Невского до ул. Мичурина будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств

Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).

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