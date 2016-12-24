В Саранске на три дня ограничат движение на участке дороги по улице Титова

Проект «ТопБЛОГ
Участники блог-тура «Россия – страна возможностей» открывают стране туристическую Мордовию
По информации городской Администрации, в Саранске 11, 12 и 13 сентября временно ограничат стоянку и движение транспорта на участке дороги по улице Титова. Причина - ремонтные работы.
- с 7:00 11 сентября до 20:00 13 сентября по ул. Титова на участке дороги от ул. А. Невского до ул. Мичурина будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств
Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).
Поделиться в соц. сетях:
Участники блог-тура «Россия – страна возможностей» открывают стране туристическую Мордовию
В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета
Торжественные линейки 1 сентября в школах Мордовии состоятся только для первых и одиннадцатых классов
В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа
В Мордовии экс-полицейские предстанут перед судом за уголовные «комбинации»
МВД по РМ предупреждает жителей республики об опасных электронных посланиях
Мошенник обманул 19 человек на 1,5 миллиона рублей
Оперативники задержали в Саранске «оружейника», который давал вторую жизнь немецким пистолетам времен Второй мировой войны
Владелец ресторана «Самовар» уже купил билеты на Мальдивы
Пациентам саранских больниц требуется все больше кислорода