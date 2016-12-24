Жителю Атяшевского района хватило одного часа, чтобы осознать потерю 295 тысяч рублей

Репортер

На этой неделе еще один житель Мордовии угодил в кредитную кабалу из-за происков мошенников. 41-летний мужчина в Атяшевском районе повелся на избитую уловку со звонком липового представителя банка, сообщившего о попытках неизвестных лиц оформить на него кредит. Поддавшись внушению, наш земляк пошел и сам оформил кредит (как и рекомендовал аферист), а потом перечислил  295 тысяч рублей на «безопасные счета». Примечательно, что прозрение у жертвы обмана наступило уже через час после того, как последняя банкнота скользнула в купюроприемник платежного терминала. Но в таких случаях достаточно и нескольких минут, чтобы отправленные на сторонние счета деньги канули безвозвратно. В полиции, конечно, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», но шансы на благополучный возврат средств, как показывает практика, в таких обстоятельствах совсем невелики.

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