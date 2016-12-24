В Саранске состоится осенний субботник

11 сентября на территории пруда «Зеленая роща» для всех неравнодушных жителей города Саранск, школьников, гостей региона состоится осенний субботник.



Организаторы заявляют, что день проведения субботника - это тот случай, когда прийти и убраться в нашем Николаевском лесу может каждый. Участие примут и те, кто неравнодушен к экологической обстановке в мире, стране и городе.

Целью данного мероприятия является привлечение внимания общественности к решению проблем города. Воспитание социальной ответственности жителей и гостей за чистоту в городе.

«Пруд «Зеленая роща» – это одно из любимых мест для жителей Саранска. Очень радует, что, таких мероприятий в нашем регионе становится больше. Надеюсь, что такие субботники помогут привести территорию города в еще более комфортное для пребывания состояние. Для наших ребят подобного рода встречи всегда были и будут важными, поскольку Российское движение школьников ежегодно реализует проекты по экологическому направлению. Совсем скоро у нас стартует проект «Экодежурный по стране», в котором школьники уже со всей Республики будут выходить на улицы своих городов, сел, дворов и расчищать их территории», – подчеркнула Дарья Радайкина, руководитель ресурсного центра РДШ в Республике Мордовия.

Осенний субботник в Саранске пройдет 11 сентября в 11:00 на территории пруда «Зеленая роща» (г. Саранск, рабочий посёлок Николаевка).