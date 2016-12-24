В Саранске состоится осенний субботник

Афиша на 1 сентября
В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа
11 сентября на территории пруда «Зеленая роща» для всех неравнодушных жителей города Саранск, школьников, гостей региона состоится осенний субботник.
Организаторы заявляют, что день проведения субботника - это тот случай, когда прийти и убраться в нашем Николаевском лесу может каждый. Участие примут и те, кто неравнодушен к экологической обстановке в мире, стране и городе.
Целью данного мероприятия является привлечение внимания общественности к решению проблем города. Воспитание социальной ответственности жителей и гостей за чистоту в городе.
«Пруд «Зеленая роща» – это одно из любимых мест для жителей Саранска. Очень радует, что, таких мероприятий в нашем регионе становится больше. Надеюсь, что такие субботники помогут привести территорию города в еще более комфортное для пребывания состояние. Для наших ребят подобного рода встречи всегда были и будут важными, поскольку Российское движение школьников ежегодно реализует проекты по экологическому направлению. Совсем скоро у нас стартует проект «Экодежурный по стране», в котором школьники уже со всей Республики будут выходить на улицы своих городов, сел, дворов и расчищать их территории», – подчеркнула Дарья Радайкина, руководитель ресурсного центра РДШ в Республике Мордовия.
Осенний субботник в Саранске пройдет 11 сентября в 11:00 на территории пруда «Зеленая роща» (г. Саранск, рабочий посёлок Николаевка).
Поделиться в соц. сетях:
В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа
С какой именно - определит жребий
Артём Здунов дал старт в Мордовии всероссийскому культурному проекту «Пушкинская карта»
Оперативники задержали в Саранске «оружейника», который давал вторую жизнь немецким пистолетам времен Второй мировой войны
МВД по РМ предупреждает жителей республики об опасных электронных посланиях
В Мордовии планируется реализовать три проекта с объемом инвестиций в 20 миллиардов рублей
Владелец ресторана «Самовар» уже купил билеты на Мальдивы
«Сексуальное рандеву» молодому парню устраивали мошенники
В Администрации Саранска держат на контроле подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону
В республике прошло очередное заседание регионального оперативного штаба