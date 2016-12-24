В Саранске состоится осенний субботник

Наш город

11 сентября на территории пруда «Зеленая роща» для всех неравнодушных жителей города Саранск, школьников,  гостей региона состоится осенний субботник.

Организаторы заявляют, что день проведения субботника - это тот случай, когда прийти и убраться в нашем Николаевском лесу может каждый. Участие примут и те, кто неравнодушен к экологической обстановке в мире, стране и городе.

Целью данного мероприятия является привлечение внимания общественности к решению проблем города. Воспитание социальной ответственности жителей и гостей за чистоту в городе.

«Пруд «Зеленая роща» – это одно из любимых мест для жителей Саранска. Очень радует, что, таких мероприятий в нашем регионе становится больше. Надеюсь, что такие субботники помогут привести территорию города в еще более комфортное для пребывания состояние. Для наших ребят подобного рода встречи всегда были и будут важными, поскольку Российское движение школьников ежегодно реализует проекты по экологическому направлению. Совсем скоро у нас стартует проект «Экодежурный по стране», в котором школьники уже со всей Республики будут выходить на улицы своих городов, сел, дворов и расчищать их территории», – подчеркнула Дарья Радайкина, руководитель ресурсного центра РДШ в Республике Мордовия.

Осенний субботник в Саранске пройдет 11 сентября в 11:00 на территории пруда «Зеленая роща» (г. Саранск, рабочий посёлок Николаевка).

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