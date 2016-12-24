«Эх, прокачу!»

В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета

В Рузаевском районе возбуждено уголовное дело в отношении деловой особы, занимавшейся транспортным бизнесом. Дамочка подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установили полицейские в ходе предварительного расследования, в 2019 году предприниматель заключила соглашение с Министерством социальной защиты Мордовии. Оно касалось субсидий из регионального бюджета на компенсацию выпадающих доходов при перевозке льготников на общественном транспорте в Ковылкинском и Ромодановском районах. Согласно договору на расчетный счет бизнес-вумен была перечислена субсидия на возмещение части затрат в сумме 4 миллиона 586 тысяч рублей.

Женщина задумала основательно погреть руки на бюджетных деньгах. Она решила «нарисовать» фиктивные поездки с использованием единой социальной электронной карты. С этой целью под угрозой увольнения она дала указание водителям раздобыть у пассажиров карты и искусственно «накрутить» с их помощью число поездок, которые учитывались валидаторами в машинах. Таким образом в период с января по декабрь 2019 года подозреваемая неправомерно получила компенсацию в сумме 1 миллион 991 тысячу рублей, которые потратила на личные нужды. Аналогичным образом в 2020 году она совершила хищение еще более 844 тысяч рублей.

Преступная деятельность подозреваемой была пресечена сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ.

С целью закрепления доказательственной базы и установления лиц, причастных к совершению преступления, следственные органы обращаются с просьбой к гражданам, пользующимся правом на бесплатный проезд, которые в период с 2019 по 2020 годы, будучи введенными в заблуждение, передавали в пользование третьим лицам свои единые социальные карты, сообщить о данных фактах в правоохранительные органы.