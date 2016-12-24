24-летний житель Саранска ограбил таксиста и захватил машину

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В Мордовии полицейские задержали налетчика на таксиста. Как рассказал потерпевший, во время дежурной смены ему поступил заказ. Забрав клиента, машина направилась в Лямбирский район. По пути пьяный пассажир стал угрожать водителю, отнял у него ключи, уселся за руль и заставил «заложника» пересесть на пассажирское сиденье. Доехав до села Алтары к своему родственнику, агрессивный субъект избил жертву и отнял деньги – 8 тысяч рублей.
Спустя время пьяная поездка продолжилась в том же составе – налетчик за рулем, водитель – на пассажирском сиденье. По пути машина остановилась у автозаправочной станции. Воспользовавшись моментом, таксист смог убежать. Он позвонил приятелю и сообщил о случившемся, а тот уже уведомил полицию.
В ходе выяснения обстоятельств произошедшего с помощью GPS-мониторинга стало известно, что угнанный автомобиль находится в Лямбирском районе. По указанным координатам выехали сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался 24-летний житель Саранска.
В отношении парня возбудили уголовное дело по двум статьям - «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и «Грабеж». В настоящий момент его поместили под стражу. Свою вину он не признает.
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