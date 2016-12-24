В Сбербанке предупредили о новом способе мошенничества с фальшивым сайтом госуслуг

Жительница Мордовии позволила обокрасть себя «роботу»
Электронный «подельник» помог аферистам выманить у нее 138 тысяч рублей
На электронную почту жителей страны стали приходить фальшивые уведомления об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя. В письме предлагается заново пройти регистрацию и уплатить пошлину якобы от портала госуслуг. Об этом «РИА Новости» сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, в письме преступников подчеркивается необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии. Мошенники предлагают пройти по ссылке на фальшивый сайт госуслуг, где нужно заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую нескольких тысяч рублей.
Станислав Кузнецов отметил, что в результате схемы и деньги и личные данные могут оказаться в руках злоумышленников. Имея все данные о профиле жертвы на «Госуслугах», аферисты могут оформить на человека кредит или микрозайм и вывести деньги на сторонние счета.
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Электронный «подельник» помог аферистам выманить у нее 138 тысяч рублей
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