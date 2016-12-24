В Мордовии бывшая проститутка замутила секс-бизнес с четырьмя «подопечными»

В республике 43-летняя дамочка угодила под уголовное разбирательство по «интимным» статьям. Женщину заподозрили в вовлечение в занятие проституцией, а также в организации этого сексуального «бизнеса». Как отмечается в сообщении МВД по РМ, преступная деятельность подозреваемой, которая ранее сама предоставляла подобные услуги, была пресечена сотрудниками МОБОП УУР республиканского МВД.

Полицейские установили, что в период с января 2020 года по июль 2021-го предприимчивая особа путем уговоров, психологического воздействия и обещаний быстрого обогащения привлекла к оказанию платных услуг интимного характера четырех девушек. Сексуальным труженицам в возрасте от 18 до 34 лет она обещала быстрое избавление от финансовых проблем – все девушки находились в сложной жизненной ситуации. Подбор работниц проходил через знакомых и личные контакты.

Как правило, путаны выезжали к клиентам в сауны или встречались на съемных квартирах. Перед этим «мамочка» отправляла мужчинам в мессенджерах фотографии нескольких девушек на выбор. Само собой, внешний вид «подопечных» она тщательно контролировала – «товар» должен был всегда хорошо выглядеть. Для тех, кто нарушал режим, были предусмотрены штрафные санкции. На место сексуального рандеву сутенерша привозила девочек лично.

В настоящий момент в отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений, соучастников подозреваемой и потерпевших.