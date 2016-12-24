Артём Здунов посетил открывшийся парк на улице Тани Бибиной в Саранске

8 сентября руководитель республики Артём Здунов посетил новый парк отдыха в Саранске на улице Тани Бибиной. На месте бывшего пустыря теперь расположено комфортное и современное общественной пространство, где найдутся занятия для детей и взрослых.

Строительство велось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ландшафтно парк разделен на несколько зон. Здесь есть детская игровая площадка, комплекс для занятий воркаутом, универсальное поле для футбола и баскетбола, участок с большими подвесными качелями, а также беседки в зеленой зоне. Повсюду высажены деревья и газон. Проведено освещение и видеонаблюдение. Также для всех гостей доступен wi-fi.

Артём Здунов обратил внимание на безопасность детской зоны. Травматизма на площадках быть не должно. Кроме того, руководитель республики призвал подрядчиков исполнять свои гарантийные обязательства. «Вот смотрите, резиновая плитка уложена на песок. Есть вероятность, что весной его может подмыть. Постоянно следите за всем и исправляйте возможные поломки. Не ждите, пока вам о них скажут, а самостоятельно проверяйте свою работу. В течение гарантийного срока мы не должны возвращаться к этой теме», - сказал Врио Главы РМ.

На территории парка действует кафе. Глава Саранска Петр Тултаев доложил, что зимой здесь будет организован прокат лыж и коньков. Рядом расположен водоем, на котором планируется открыть каток.

Напомним, что эта территория была выбрана для благоустройства по итогам голосования жителей Саранска. На улице Тани Бибиной построен большой квартал ипотечного жилья. Большинство местных жителей – молодые семьи с детьми.