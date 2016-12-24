Житель Саранска потерял 130 тысяч рублей в стремлении получить мифическую социальную выплату

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Именитого фигуранта подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
К полицейским Саранска за помощью обратился 47-летний горожанин, заявивший о хищении у него мошенниками 130 тысяч рублей. Как рассказал мужчина, ему позвонил неизвестный и сообщил о назначенной социальной выплате от Пенсионного фонда России в сумме 39 тысяч 500 руб.
При этом собеседник пояснил, что для получения денег получателю требуется назвать все данные банковской карты и озвучить коды, пришедшие в СМС. Обрадованный житель Саранска выполнил все указания.
В результате с его кредитной карты были списаны 30 тысяч рублей. В последующем злоумышленники оставили от имени мужчины заявку на получение займа, после одобрения которой они похитили с его счета еще 100 тысяч.
В настоящий момент установлено, что абонентский номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Краснодарском крае.
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Именитого фигуранта подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
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