В Саранске легковушка попала под цементовоз

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 6 сентября в Саранске около 10 часов на ул. Косарева 58-летний водитель автомашины «Мицубиси Либеро» при повороте налево не принял соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги и попал под цементовоз «Ивеко», который двигался в попутном направлении прямо. В результате столкновения управлявший легковушкой мужчина был осмотрен на месте ДТП врачами и отпущен домой, ему назначено амбулаторное лечение. Водители машин были в трезвом состоянии.

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