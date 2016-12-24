Женщины в мордовской колонии соревновались в конкурсе на лучшую шляпу

«Отличная идея!»
Артём Здунов дал старт в Мордовии всероссийскому культурному проекту «Пушкинская карта»
В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН по РМ прошел конкурс на лучшую шляпу, созданную своими руками осужденными женщинами.
Для изготовления поделок они использовали самые различные материалы - целлофановые пакеты, посылочные коробки, проволоку, бумажные полотенца, бисер, акварельные краски и т.п.
Некоторые образчики прикладного творчества мастериц за решеткой вышли удивительно колоритными.
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Артём Здунов дал старт в Мордовии всероссийскому культурному проекту «Пушкинская карта»
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