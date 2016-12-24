Женщины в мордовской колонии соревновались в конкурсе на лучшую шляпу

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН по РМ прошел конкурс на лучшую шляпу, созданную своими руками осужденными женщинами.

Для изготовления поделок они использовали самые различные материалы - целлофановые пакеты, посылочные коробки, проволоку, бумажные полотенца, бисер, акварельные краски и т.п.

Некоторые образчики прикладного творчества мастериц за решеткой вышли удивительно колоритными.