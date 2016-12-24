Суд в Саранске отправил на зону покупателя «химии» для «бодибилдеров»

В Саранске суд вынес приговор по довольно редкой для Мордовии уголовной статье – за контрабанду сильнодействующих веществ. 48-летний мужчина из столицы Мордовии прикупил по интернету в Белорусии анаболические стероиды, содержавшие в своем составе сильнодействующие вещества, оборот которых у нас в стране ограничен. Такие препараты особенно любят использовать «качки» для наращивания мышечной массы.

Интернет-заказ на стероиды местный «бодибилдер» сделал от имени знакомой барышни – сам он уже находился на судебном испытательном сроке и не горел желанием «светиться» с опасной посылкой.

Когда «химия» пришла в Саранске, на почту за ней отправилась подставная заказчица. Разумеется, ее сразу же задержали сразу после получения почтового отправления - запрещенные «пилюли», по сути, приобретались в открытую. На допросе она сдала реального покупателя, который и предстал перед судом за контрабанду сильнодействующих веществ.

С учетом совершения преступления в период испытательного срока, мужчине суд по совокупности отмерил 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.