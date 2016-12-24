В Саранске парк на улице Т. Бибиной может открыться уже 5 сентября

Благоустроенный в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» парк на улице Т. Бибиной в Саранске может открыться в самое ближайшее время. Об этом мэр города Петр Тултаев сообщил во время прямого эфира с пользователями социальных сетей.

По словам градоначальника, если погода позволит, то открытие может состояться уже 5 сентября. В любом случае парк распахнет свои двери перед жителями Саранска уже на следующей неделе.

«В самом парке все работы выполнены. В течение двух дней мы приведем в порядок прилегающие территории», — заверил Петр Тултаев.

«Проект предусматривает размещение площадок для детей разного возраста, площадки для воркаута и с тренажерами, универсальной физкультурной и скейтплощадки, полосы препятствий, качелей, лавочек и урн. Также мы запроектировали блок проката спортивного инвентаря и площадку под торговлю. Сеть пешеходных дорожек в парке будет иметь покрытие из брусчатки и асфальтобетона», – так в свое время расписывал проект благоустройства общественной территории представитель подрядной организации.