В Саранске парк на улице Т. Бибиной может открыться уже 5 сентября

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Благоустроенный в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» парк на улице Т. Бибиной в Саранске может открыться в самое ближайшее время. Об этом мэр города Петр Тултаев сообщил во время прямого эфира с пользователями социальных сетей.
По словам градоначальника, если погода позволит, то открытие может состояться уже 5 сентября. В любом случае парк распахнет свои двери перед жителями Саранска уже на следующей неделе.
«В самом парке все работы выполнены. В течение двух дней мы приведем в порядок прилегающие территории», — заверил Петр Тултаев.
«Проект предусматривает размещение площадок для детей разного возраста, площадки для воркаута и с тренажерами, универсальной физкультурной и скейтплощадки, полосы препятствий, качелей, лавочек и урн. Также мы запроектировали блок проката спортивного инвентаря и площадку под торговлю. Сеть пешеходных дорожек в парке будет иметь покрытие из брусчатки и асфальтобетона», – так в свое время расписывал проект благоустройства общественной территории представитель подрядной организации.
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