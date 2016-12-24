В Саранске из-за ремонта дороги на улице Коммунистической ограничат движение на новых участках

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Как сообщает Администрация города, в Саранске 4, 5, 6 и 7 сентября будет временно ограничено движение транспорта по улице Коммунистической. По причине ремонта дорожного полотна будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по следующему графику:
- с 07:00 4 сентября до 20:00 5 сентября по ул. Коммунистической от ул. Большевистской до ул. Л. Толстого
- с 07:00 6 сентября до 20:00 7 сентября по ул. Коммунистической от ул. Л. Толстого до проспекта Ленина
Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).
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Просьба капризной барышни подвела уроженцев Чеченской Республики под статью - они выслушали в Саранске приговор за грабеж
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