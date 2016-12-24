В Саранске из-за ремонта дороги на улице Коммунистической ограничат движение на новых участках

Как сообщает Администрация города, в Саранске 4, 5, 6 и 7 сентября будет временно ограничено движение транспорта по улице Коммунистической. По причине ремонта дорожного полотна будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по следующему графику:

- с 07:00 4 сентября до 20:00 5 сентября по ул. Коммунистической от ул. Большевистской до ул. Л. Толстого

- с 07:00 6 сентября до 20:00 7 сентября по ул. Коммунистической от ул. Л. Толстого до проспекта Ленина

Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).