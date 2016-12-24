В Саранске в выходные пройдет экологический семейный фестиваль

«Правде надо смотреть в глаза!»
Мэр Саранска призвал учитывать реальное положение дел при подготовке домов к отопительному сезону
4 сентября в Экопарке на Моховой в Саранске состоится экологический семейный фестиваль. Организатором мероприятия в рамках Всероссийской акции «Дни зеленых действий» выступает детская экологическая организация «Зеленый мир».
Программа фестиваля включает в себя спортивную зарядку с чемпионом для старшего поколения, занятия йогой, забеги для детей, проведение станционной игры «Безопасный Саранск», мастер-классы по шерстяной живописи, изготовлению игрушек, росписи экосумки, а также развлекательную шоу-программу.
Время проведения: с 11:00 до 18:00. Вход свободный.
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Мэр Саранска призвал учитывать реальное положение дел при подготовке домов к отопительному сезону
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