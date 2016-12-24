В Саранске в выходные пройдет экологический семейный фестиваль

4 сентября в Экопарке на Моховой в Саранске состоится экологический семейный фестиваль. Организатором мероприятия в рамках Всероссийской акции «Дни зеленых действий» выступает детская экологическая организация «Зеленый мир».



Программа фестиваля включает в себя спортивную зарядку с чемпионом для старшего поколения, занятия йогой, забеги для детей, проведение станционной игры «Безопасный Саранск», мастер-классы по шерстяной живописи, изготовлению игрушек, росписи экосумки, а также развлекательную шоу-программу.



Время проведения: с 11:00 до 18:00. Вход свободный.