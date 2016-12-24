71-летний житель Кочкуровского района пойдет под суд за сломанное ребро

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Семейные ссоры доводят до скамьи подсудимых даже совсем пожилых людей, тем более, если семьи уже нет и формально, и в отношениях между людьми. 71-летний житель Кочкуровского района в ближайшее время предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей бывшей жены, с которой продолжал жить в одном доме.
В начале июля в больницу с травмой грудной клетки, закрытым переломом ребра со смещением костных отломков из своего дома была госпитализирована жительница села Булгаково. Полицейские выяснили, что телесные повреждения женщине нанес ее бывший супруг, с которым они расторгли брак еще 8 лет назад, однако продолжали проживать совместно. Во время ссоры пожилой мужчина ударил экс-супругу кулаком в живот, что привело вот к таким тяжелым последствиям. Теперь ему на старости лет предстоит выслушать приговор по не самой легкой уголовной статье с весьма суровыми мерами ответственности.
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Именитого фигуранта подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
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