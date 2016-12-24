Житель Саранска угробил домашних питомцев из-за измены жены

Буйный семейный скандал из-за подозрений жены в неверности устроил в Саранске ревнивый 36-летний мужчина. Только вот отвечать по уголовной статье ему придется не за дебоширство, а за гибель ни в чем не повинных животных. В припадке ярости он выбросил с десятого этажа домашних питомцев - кролика и шиншиллу.

Ревнивец в ходе скандала с женой стал громить все в квартире и выбрасывать вещи в окно. Вслед за всякими предметами вниз с 10 этажа полетели и клетки с кроликом и шиншиллой. Падение с такой высоты, само собой, закончилось для зверушек фатально - они разбились насмерть рядом с детской площадкой во дворе. На ее территории в это время находились маленькие дети с родителями. Они пришли в настоящий ужас от вида окровавленных останков домашних питомцев.

Этим инцидентом занялись правоохранительные органы. Ревнивого товарища привлекли к уголовной ответственности по довольно редкой в судопроизводстве статье - жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель в присутствии малолетних. По ней жителю Саранска грозит штраф до трехсот тысяч рублей или даже лишение свободы до пяти лет.