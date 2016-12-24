Ролики школьных музеев Республики Мордовия вошли в онлайн-программу Музея Победы ко Дню знаний

Стволы из прошлого
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Онлайн-программу ко Дню знаний разместил на своем сайте Музей Победы ( https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-ko-dnyu-znaniy-/) . 1 сентября интернет-пользователей ждет марафон видеоисторий «Школьный музей Победы» и кинопоказ одного из лучших советских фильмов о школе.
Виртуальные гости увидят около 30 роликов, созданных ребятами из различных уголков нашей страны. Рассказы о музеях своих учебных заведений подготовили школьники от Ленинградской области до Алтайского края. Зрители «побывают» в экспозициях, которые посвящены школам и населенным пунктам. Юные гиды покажут наиболее интересные экспонаты и поделятся историями создания своих музеях.
Например, школьный музей из Зеленогорска расскажет о карельских племенах, а Инсарская школа — о быте мордовских крестьян. В большинство видеороликов также уделяется внимание и периоду Великой Отечественной войны. Интернет-пользователи узнают о вкладе региона в Победу, военных операциях, проходивших на территории, где находятся школы, о судьбах героев-земляков. Среди экспонатов школьных музеев — личные вещи ветеранов, элементы военной формы и снаряжения, фотографии и газеты времен войны, а также предметы быта разных эпох. В онлайн-кинотеатре гости смогут посмотреть один из лучших фильмов о школьной поре – «Розыгрыш» режиссера Владимира Меньшова. Снятый в 1976 году и вышедший в прокат в 1977 «Розыгрыш» стал самым кассовым «школьным фильмом» за всю историю советского проката.
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