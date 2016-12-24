Мэр Саранска ответит на вопросы жителей в в социальных сетях

В Саранске проходит фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»
4 сентября гостей фестиваля ждет поистине фейерверк культурных событий
3 сентября в 17:00 в пабликах «Республика Мордовия» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники Глава Саранска Пётр Тултаев ответит на вопросы жителей.
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Задать вопрос можно в личных сообщениях в официальных аккаунтах «Республики Мордовия», либо в комментариях во время эфира.
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