Мэр Саранска ответит на вопросы жителей в в социальных сетях

Наш город

3 сентября в 17:00 в пабликах «Республика Мордовия» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники Глава Саранска Пётр Тултаев ответит на вопросы жителей.

Задать вопрос можно в личных сообщениях в официальных аккаунтах «Республики Мордовия», либо в комментариях во время эфира.

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