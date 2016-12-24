В Саранске проходит фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»

4 сентября гостей фестиваля ждет поистине фейерверк культурных событий

Республиканский фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» является одним из самых ярких событий культурной жизни региона, имеющим богатую историю. За более чем 20 лет проведения сформировалась его главная идея — сохранение национальной культуры, народных традиций, укрепление дружбы и взаимопонимания.

«Шумбрат, Мордовия!» – 2021 продолжает славные творческие традиции. На протяжении 3 дней на разных площадках жители и гости Саранска могут познакомиться с национальной культурой Мордовии.

Праздник начался 30 августа в музейно-этнографическом комплексе «Мордовское подворье» межрегиональным фестивалем резчиков по дереву «Поющее дерево». 3 сентября в Мордовском государственном национальном драматическом театре состоится заседание Исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа.

А 4 сентября гостей фестиваля ждет поистине фейерверк культурных событий. В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина пройдет выставка-экспозиция, посвященная 70-летию со дня рождения В.И. Ромашкина, заслуженного деятеля искусств РМ.

В этот же день в Парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина будет работать «Фотозона» фестиваля. Поклонники популярных групп «Земляки» «Умарина», «Торама», «Росичи», арт-театра «Од Варма» (Саранск) и группы «Азорава» (Москва) могут услышать песни, ставшие настоящими хитами.

В полдень на «Летней эстраде» состоится торжественное открытие праздника, в рамках которого - проведение республиканского флешмоба «Поддержи традицию!» Все желающие смогут поучаствовать в хороводе дружбы «Мордовия многонациональная».

На «Танцевальной веранде» парка состоится «Шумбрат – Fest»: конкурс «Наша национальная традиция» с презентацией культурных брендов муниципальных районов, выставка-продажа изделий народных мастеров «Машты кядь», этнокультурный марафон «Вейсэ-Марса» с участием коллективов из муниципальных районов. На «Аллее парка культуры и отдыха» развернется презентация выставочных проектов «Арт-Бульвар». Площадкой для творческих коллективов станет и сцена фонтанной площади.

В Мордовской государственной филармонии выступит хедлайнер проекта – знаменитый Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».

Все мероприятия пройдут с соблюдением мер безопасности при коронавирусе.