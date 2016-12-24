Артём Здунов в первом классе хотел стать космонавтом

Об этом он рассказал юным ученикам новой школы в селе Аксеново Лямбирского района

1 сентября, в День знаний, в селе Аксеново Лямбирского района открылась новая школа. В праздничном мероприятии приняли участие Врио Главы Мордовии Артём Здунов, председатель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Новая школа стала прекрасным подарком для жителей татарского села, она отвечает всем требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. Это современные учебные кабинеты, оснащённые всем необходимым, спортивные комплексы для начальной и старшей школ, библиотека, столовая, медицинский блок, актовый зал, мастерские для мальчиков, кабинет кулинарии для девочек, мобильный лингафонный кабинет, 100 компьютеров, робототехническое оборудование - всего и не перечесть.

В школе создана сберегающая здоровье образовательная среда. Имеются хорошо оснащенные кабинеты логопеда и психолога, спальные комнаты, медицинский кабинет.

Врио Главы Мордовии поздравил детей, родителей и педагогов с началом учебного года, пожелал всем здоровья и успехов.

«Строительство этой школы стало возможным благодаря национальному проекту «Образование», инициированному Президентом России. Поэтому сейчас появляются такие современные образовательные учреждения, в том числе и в сельской местности. И самое главное, что благодаря оснащению этих школ обеспечивается одинаковый уровень образования в городе и на селе», - сказал руководитель республики.

Педагогический коллектив Аксеновской школы в этом году пополнился сразу тремя молодыми учителями. Ирина Имерякова пришла работать в начальную школу - у неё 16 первоклассников. Динара Арикова будет преподавать детям географию, Рамиля Насыбуллова - английский язык, обе они - уроженки Аксенова, окончили здесь школу и после вуза вернулись в родное село работать.

«Я всегда хотела быть учителем в своей школе, теперь моя мечта сбылась, - рассказала Рамиля Насыбуллова. - Но если я училась в старом здании школы, то сейчас у детей - совсем другие условия. Наша новая школа ничем не уступает городским школам, это просто сказка».

Директор школы Максим Каштанов, обращаясь к родителям школьников, подчеркнул, что педагогический коллектив готов к тому, чтобы дать детям максимально полный багаж знаний.

На первый урок к первоклашкам заглянул и Врио Главы Мордовии Артём Здунов, он рассказал, что в первом классе хотел стать космонавтом, пожелал детям хороших оценок и добрых друзей.

Руководителю республики показали всю школу: все кабинеты, мастерские, столовую, спортивный и актовый залы, а также пригласили принять участие в закладке первой школьной аллеи вместе с педагогами и детьми. Артём Алексеевич принял приглашение и вместе с одиннадцатиклассниками посадил около школы молодую пушистую тую.