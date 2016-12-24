В мордовских колониях две тысячи осужденных сели за учебные парты

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В профессиональном училище № 113 ФСИН России, филиалы которого дислоцируются в мордовских колониях, обучаться новым специальностям будут порядка 2000 человек. Они примутся осваивать профессии сварщика, оператора швейного оборудования, электромонтера, мастера столярного и мебельного производства, мастера отделочных строительных работ, слесаря, автомеханика, парикмахера и другие.
Этот перечень профессий ориентирован на востребованность в исправительных учреждениях и на региональном рынке труда, поскольку получение профессии на зоне - один из важнейших элементов адаптации к дальнейшей свободной жизни бывших зеков.
Во всех учебных пунктах, школах, и филиалах ПУ-113 ФСИН России прошли проверки готовности к новому учебному году, обновлена учебная литература, оборудование и учебно-материальная база, сделан текущий ремонт.
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