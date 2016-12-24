Российские блогеры познакомятся с культурой и национальным колоритом Мордовии!

Республика Мордовия стала одной из 15 регионов в масштабном блог-туре под названием «Россия – страна возможностей», который проходит в рамках проекта «ТопБЛОГ». Главная задача путешествия – повысить интерес к внутреннему туризму благодаря социальным сетям и новым медиа.

Востребованные блогеры и финалисты проекта «ТопБЛОГ» прибудут в Саранск 31 августа. За три дня они будут знакомиться с достопримечательностями столицы Мордовии, посетят Ичалковский и Кочкуровский районы. В команде 3 блогера, видеооператоры, и фотограф.

Задача блогеров в своих аккаунтах рассказывать о самых живописных местах нашего региона, интересных традициях коренного населения и необычных активностях, которые могут попробовать все гости Мордовии. Кроме того, они снимут ролик о своем путешествии, который будут транслировать в соцсетях.

Напомним, «ТопБЛОГ» – это проект, в рамках которого каждый желающий может стать блогером и научиться эффективно вести соцсети. Попробовать свои силы в конкурсе могут все граждане России, достигшие 14 лет. Наставниками и экспертами конкурса «ТопБЛОГ» стали профессионалы в области продвижения и создания контента, а также блогеры-миллионники.

Самые свежие новости о проекте «ТопБЛОГ» и полезная информация о работе в соцсетях – в официальном аккаунте: www.instagram.com/topblog_rsv.

Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».