В Луховке пьяная особа за рулем угробила в ДТП водителя встречной машины

Репортер

Как сообщает Госавтоинспекция Мордовии, 28 августа около девяти часов вечера в поселке Луховка 48-летняя водитель автомашины «Шкода Румстер», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «Нисан Кашкай» под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП находившийся за рулем японского кроссовера мужчина был доставлен больницу, где позднее от полученных травм скончался. Кроме того, травмы получила пассажир автомашины «Нисан Кашкай» – 26-летняя девушка, которая также угодила на больничную койку. При этом, виновник смертельной аварии – управлявшая «Шкодой» женщина - отделалась легкими травмами, после осмотра врачами она была отпущена домой. В отношении нее инспекторами составлен административный материал за управление тс в состоянии опьянения.

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