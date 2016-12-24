В центре Саранска в подвале жилого дома нашли гранатометы и тротиловые шашки

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В Саранске в подвале многоквартирного дома по улице Степана Разина местный житель обнаружил подозрительные предметы. Он сообщил в полицию, что нашел настоящий арсенал минера.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При участии бойцов Росгвардии была оцеплена ближайшая к месту происшествия территория. В кратчайшие сроки произведена эвакуация жильцов.
В ходе осмотра подвального помещения специалистами-взрывотехниками обнаружены и изъяты три гранатомета, тротиловые шашки, около 10 гранат, запалы, взрыватель, сигнальная мина, более 400 патронов различного калибра.
В настоящий момент изъятый арсенал направлен на судебно-баллистическую экспертизу. По одной из версий, оружие могло принадлежать участникам преступной группировки, действовавшей на территории Мордовии более 15 лет назад. В те времена криминальные бригады развязали в Саранске настоящую войну друг с другом и активно запасались вооружением. Но столь мощные «подрывные» образцы в этих «боевых столкновениях» практически не применялись.
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