1 сентября в школы Саранска придут свыше 35 тысяч учеников

Администрация Саранска сообщила, что в городе прошла приемка школ накануне нового учебного года. Все общеобразовательные учреждения межведомственной комиссией были приняты, акты готовности своевременно предоставлены в Министерство образования Мордовии.



«В школах города, по прогнозу, будет обучаться не менее 35 081 ученика, из них 4 129 – первоклассников, 1 362 – одиннадцатиклассника. В рамках подготовки к новому учебному году были заключены и выполнены контракты на поставку 64 983 экземпляров учебников на общую сумму около 28 миллионов рублей. На данный момент все учебники поставлены», - доложила начальник Управления образования Оксана Шуляпова.



Она также отметила, что во всех школах города надлежащим образом установлены и функционируют рамки металлоискателя. «В субботу у нас был дополнительный объезд по этому вопросу по отдельным школам города, недостатков не выявлено», – сказала Оксана Шуляпова.



Согласно рекомендациям Министерства образования Мордовии линейки в школах Саранска пройдут только для обучающихся в 1-х и 11-х классах с соблюдением всех антиковидных мер (на открытом воздухе и с соблюдением дистанции между классами).



По поручению мэра Саранска, в День знаний в местах отдыха на территории городского округа Саранск будут проходить рейды по соблюдению пожарной безопасности.