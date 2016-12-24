В Рузаевке с помощью видеокамер поймали первых «мусорных» нарушителей

По информации Администрации Рузаевского района, местные власти намерены вести технологичную борьбу с несанкционированными свалками у контейнерных площадок – с помощью камер видеонаблюдения. Местные жители складируют возле баков все, что остается после ремонта, сноса надворных построек, уборки гаража или чердака, обрезки плодовых деревьев.

Как отмечают в Администрации, мусорные контейнеры предназначены для сбора твердых коммунальных отходов. То есть того мусора, который образуется в результате жизнедеятельности людей, он должен быть упакован в специальный полиэтиленовый пакет или доставлен в какой-либо емкости и выгружен в контейнер. Оплачиваемая населением услуга по сбору и вывозу ТКО не распространяется на сбор и вывоз растительных остатков, строительного мусора, мебели и т.п.



В этом году на самых проблемных участках в Рузаевке были установлены видеокамеры. Первые нарушители уже установлены. На территорию контейнерной площадки на пересечении улиц Беднодемьяновской и Л. Толстого подъехали две машины и выгрузили строительные отходы.



Владельцы были вызваны в городскую администрацию для составления протоколов. Свои действия они объясняли незнанием законов. Мера ответственности будет определена на заседании районной административной комиссии. В соответствии с Законом Республики Мордовия № 38-З им грозит наложение административного штрафа: на граждан - в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.



