В Рузаевке с помощью видеокамер поймали первых «мусорных» нарушителей

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По информации Администрации Рузаевского района, местные власти намерены вести технологичную борьбу с несанкционированными свалками у контейнерных площадок – с помощью камер видеонаблюдения. Местные жители складируют возле баков все, что остается после ремонта, сноса надворных построек, уборки гаража или чердака, обрезки плодовых деревьев.
Как отмечают в Администрации, мусорные контейнеры предназначены для сбора твердых коммунальных отходов. То есть того мусора, который образуется в результате жизнедеятельности людей, он должен быть упакован в специальный полиэтиленовый пакет или доставлен в какой-либо емкости и выгружен в контейнер. Оплачиваемая населением услуга по сбору и вывозу ТКО не распространяется на сбор и вывоз растительных остатков, строительного мусора, мебели и т.п.
В этом году на самых проблемных участках в Рузаевке были установлены видеокамеры. Первые нарушители уже установлены. На территорию контейнерной площадки на пересечении улиц Беднодемьяновской и Л. Толстого подъехали две машины и выгрузили строительные отходы.
Владельцы были вызваны в городскую администрацию для составления протоколов. Свои действия они объясняли незнанием законов. Мера ответственности будет определена на заседании районной административной комиссии. В соответствии с Законом Республики Мордовия № 38-З им грозит наложение административного штрафа: на граждан - в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
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В Мордовии 24-летний парень порно-роликами привлекал внимание незнакомой девушки
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