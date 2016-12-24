Секс-атака

В Мордовии 24-летний парень порно-роликами привлекал внимание незнакомой девушки

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Атяшевском районе 24-летнему молодому человеку вынесли приговор за распространение в интернете порнографических материалов. В некоторых из них фигурировали и несовершеннолетние.

Следователи выяснили, что в 2020 году парень отыскал в интернете несколько порно-роликов и снимков. Этими «находками» молодой человек решил привлечь внимание девушки. Он отправил ей при переписке в социальной сети этот сексуальный контент, хотя лично с барышней знаком не был - только общался по интернету. Но девушка отреагировала явно не так, как рассчитывал игривый собеседник. После получения такого откровенного видео она обратилась в правоохранительные органы.



В ходе расследования по делу были проведены комплексные психолого-искусствоведческие судебные экспертизы, согласно заключению которых распространенные парнем материалы являются порнографическими, в том числе, с участием несовершеннолетних. Вину обвиняемый признал в полном объеме.



Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.