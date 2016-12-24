В Саранске «Боевой самолет» «отошел» горадминистрации

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Суд в Саранске обязал городскую администрацию принять на баланс памятник военной истории «Боевой самолет». Он был воздвигнут еще в 1975 году в честь боевых подвигов летчиков из числа уроженцев Мордовии. Но по данным всех ведомств, памятник ни за кем не был закреплен. Поэтому никто не нес ответственность за его сохранность и содержание, монумент являлся бесхозяйным объектом. Городская прокуратура обратилась в суд с требованием, чтобы администрация Саранска приняла на свой баланс значимый объект исторического и культурного наследия. Суд удовлетворил прокурорский иск в полном объеме.
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Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке
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