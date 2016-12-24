В Саранске парень получил три года колонии за ограбление на 300 рублей

26-летний житель Республики Татарстан выслушал в Саранске приговор за разбой. Парень в феврале этого года ночью атаковал на улице Девятаева случайную прохожую. Подбежав к женщине, он нанес ей удары по голове и телу, подавил любые ее попытки к сопротивлению и вырвал у несчастной сумку.

Нападавшему удалось поживиться смехотворной добычей – в сумке нашлись только 300 рублей. Но вот приговор за эту преступную акцию оказался совсем не смешным - 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Получается, по сто рублей за год. Продешевил свою свободу налетчик.

Приговор в законную силу не вступил.