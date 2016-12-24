27 августа в Саранске пройдет культурный марафон «Киноночь в Пушкинке»

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В пятницу, 27 августа, в Национальной Библиотеке им А.С.Пушкина состоится культурный марафон «Киноночь в Пушкинке».
В рамках мероприятия пройдут бесплатные кинопоказы, онлайн-викторина, интеллектуально-развлекательная игра «Киноквиз», литературно-музыкальный перформанс и киновстреча, посвященная 125-летию Фаины Раневской.
В этот день у жителей и гостей Саранска появится уникальная возможность посетить эксклюзивный бесплатный кинопоказ, организованный совместно с отделом киноискусства Дома народного творчества РМ в рамках всероссийской акции "Ночь кино-2021". В 15.00 в актовом зале библиотеки состоится показ фильма «Конек-Горбунок» (2021 г.), а в 19.30 там же будет демонстрироваться драма-боевик «Огонь» (2020 г.) с Константином Хабенским в главной роли.
Изюминкой программы киномарафона станет игра «Киноквиз», которая начнется в 18.00, команда-победитель получит билеты в кинотеатр «Мадагаскар». Для участников подготовлены несколько туров музыкальных, текстовых и проиллюстрированных заданий, объединенных общей темой – «Отечественное кино».
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Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 20 августа 2021 года
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