82-летняя рузаевская пенсионерка отдала мошенникам сбережения на «черный день»

Решение оперативного штаба
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82-летняя жительница Рузаевки увеличила безрадостный список жертв дистанционных мошенников. Старушка попалась на стандартную ложь о подозрительных операциях по ее счету, которые могут привести к финансовым потерям.Сначала пожилую женщину в этом убедил мнимый полицейский, а потом к надувательству присоединился и «специалист Национального Банка». По совету махинаторов пенсионерка перевела на «безопасные счета» 350 тысяч рублей, отложенные на ее банковской карте на «черный день». Понятно, что аферисты прервали затем всякие контакты с жительницей Мордовии. Обманутая женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников.
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