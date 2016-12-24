82-летняя рузаевская пенсионерка отдала мошенникам сбережения на «черный день»

Репортер

82-летняя жительница Рузаевки увеличила безрадостный список жертв дистанционных мошенников. Старушка попалась на стандартную ложь о подозрительных операциях по ее счету, которые могут привести к финансовым потерям.Сначала пожилую женщину в этом убедил мнимый полицейский, а потом к надувательству присоединился и «специалист Национального Банка». По совету махинаторов пенсионерка перевела на «безопасные счета» 350 тысяч рублей, отложенные на ее банковской карте на «черный день». Понятно, что аферисты прервали затем всякие контакты с жительницей Мордовии. Обманутая женщина  обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников.

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