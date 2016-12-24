По информации Госавтоинспекции республики, 23 августа в Саранске водитель на иномарке сбил юного велосипедиста. В 18 часов напротив дома №35 по улице Мордовской 43-летний водитель автомашины «Хендэ Соната» наехал на 8-летнего велосипедиста, который выскочил на своем двухколесном "транспорте" на проезжую часть дороги с прилегающей территории. В результате ДТП школьник с различными травмами был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь и назначено лечение.