В Саранске водитель на иномарке сбил юного велосипедиста

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 23 августа в Саранске водитель на иномарке сбил юного велосипедиста. В 18 часов напротив дома №35 по улице Мордовской 43-летний водитель автомашины «Хендэ Соната» наехал на  8-летнего велосипедиста, который выскочил на своем двухколесном "транспорте" на проезжую часть дороги с прилегающей территории. В результате ДТП школьник с различными травмами был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь и назначено лечение.

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