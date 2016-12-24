Житель Саранска из-за нерасторопности уберег свои сбережения от мошенников

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В наш стремительный век промедление иногда может сослужить и хорошую службу. Во всяком случае, в этом уверен житель Саранска, который из-за неторопливости смог сохранить свои сбережения от мошенников.
В дежурную часть саранского отдела полиции пришел 39-летний мужчина и рассказал, что неизвестные пытались завладеть его деньгами в размере свыше 166 тысяч рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что вечером его последовательно атаковали телефонными звонками сразу трое аферистов: один представлялся сотрудником правоохранительных органов, другой - работником Банка России, а третий – специалистом техподдержки сайта «Госуслуги».
Звонившие сообщили, что мошенники пытаются незаконно оформить на горожанина кредит. Для сохранения денег житель Саранска по рекомендации «банковского служащего» в режиме онлайн оформил займ на сумму 160 тысяч рублей и попытался перевести деньги на «безопасные счета». Однако мужчина долго сообщал мошенникам коды на подтверждение операций, приходящие в смс-сообщениях. Это приводило к их просрочке, и горожанину приходилось запрашивать код несколько раз. Служба безопасности банка посчитала такие действия подозрительными и заблокировала все операции заемщика.
После такого поворота событий аферисты утратили интерес к мужчине и оборвали с ним связь. А нерасторопный товарищ в дальнейшем обратился за помощью в полицию. В настоящее время по факту покушения на мошенничество проводится проверка.
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