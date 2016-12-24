«Неустановленный водитель» на «Туареге» устроил ДТП в Саранске

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Как сообщает Госавтоинспекция по РМ, в минувшее всоскресенье в 22 часа 10 минут на автодороге «Восточный обход Саранска» управлявший машиной «Фольксваген Туарег» водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2112» под управлением 21-летнего парня. От удара «Фольксваген Туарег» отбросило на металлический отбойник. В результате ДТП водитель отечественной легковушки с различными травмами был госпитализирован в больницу. Примечательно, что в сообщении ГИБДД находившийся за рулем немецкого кроссовера субъект именуется, как «неустановленный водитель».
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