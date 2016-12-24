Мэр Саранска Петр Тултаев приехал во двор на проспекте 70 лет Октября, где рядом с жилыми домами началось строительство магазина

21 августа мэр Саранска Петр Тултаев побывал во дворе группы домов по проспекту 70 лет Октября. В июле здесь началось строительство магазина, в связи с чем жители высказывают недовольство рядом обстоятельств. Градоначальник и представитель застройщика встретились с членами инициативной группы и на месте разобрали вопросы, которые беспокоят жителей. Одним из главных был – вырубка деревьев на месте строительства.





«Возмущения можно понять. Во дворе должны быть деревья. Другой вопрос: где их можно высаживать. Сейчас ресурсоснабжающие организации строго следят за охранными зонами своих коммуникаций. И, конечно, нужно все сделать так, чтобы жители домов после открытия магазина не испытывали неудобств. И еще: я ни от кого прятаться не собираюсь! Есть вопросы – мы придем, и глаза в глаза поговорим», – сказал Петр Тултаев.



Присутствовавшие на встрече зместители Главы города пояснили, что при выдаче разрешения на строительство торгового объекта действовали в рамках законодательства.





Представитель застройщика рассказал, что вход в магазин будет находиться с противоположной стороны от детского сада, рядом с торговым объектом будут созданы парковочные места, которыми смогут пользоваться и жители. Также он заверил, что готов на конструктивный диалог. Рядом со строящимся объектом есть свободное пространство. Было предложено разбить здесь небольшой сквер, максимально сохранив существующие деревья. Также можно рассмотреть возможность установки здесь малых архитектурных форм с привлечением средств инвестора.



В разговоре с жителями Петр Тултаев отметил, что на придомовой территории обязательно будут высажены деревья – нужно определиться с местом после того, как ресурсоснабжающие организации обозначат, где проходят их коммуникации. После уточнения ряда моментов, которые были обозначены, встреча с жителями состоится снова.