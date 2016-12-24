Решение оперативного штаба

Торжественные линейки 1 сентября в школах Мордовии состоятся только для первых и одиннадцатых классов

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 20 августа в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что улучшений с заболеваемостью коронавирусом пока нет. «У нас почти 1300 пациентов получают лечение в ковидных госпиталях, не снижается число выявляемых случаев коронавируса - это около 70 человек в день. 7 районов по недельной заболеваемости на 100 тысяч населения находятся в красной зоне», - сказал Врио Главы Мордовии.

Как доложила и.о. вице-премьера Галина Лотванова, особую тревогу вызывает Чамзинский район - где идет рост заболеваемости, в том числе пневмонией. В общей сложности в республике в 10 инфекционных госпиталях развернуто более полтора тысяч коек. Госпитализация продолжает оставаться высокой – особенно в Чамзинском, Ичалковском, Кочкуровском, Краснослободском и Кадошкинском районах. Как правило, заболевают, в том числе очень тяжело, непривитые от коронавируса жители республики. Поэтому наращивание темпов вакцинации является сейчас задачей номер один.

В настоящее время в республике привито более 280 тысяч человек при плане в 388 тысяч. Завершили 60-процентную вакцинацию взрослого населения Дубенский и Кадошкинский районы, на следующей неделе к ним присоединятся еще несколько районов республики. В числе отстающих продолжают оставаться Рузаевский район и городской округ Саранск.

Особое внимание было уделено ситуации на промышленных предприятиях. Там, где отмечается низкий процент вакцинации, пошло серьезное увеличение заболеваемости. Руководители этих предприятий были приглашены на заседание оперштаба, они должны принять соответствующие меры, чтобы не допустить более серьезных инфекционных вспышек в трудовых коллективах.

Также оперштаб принял решение по проведению торжественных линеек на 1 сентября в школах республики. Они состоятся только для первых и одиннадцатых классов, для остальных запланировано проведение классных часов.

Было особо подчеркнуто: образовательные организации республики должны максимально ответственно подойти к началу нового учебного года, учесть все требования Роспотребнадзора.

«Учебные заведения должны быть готовы в плане обеспечения работы вентиляционных систем, должна быть проведена дезинфекция пищеблоков, все школы и вузы должны иметь в достаточном количестве рециркуляторы воздуха, термометры, средства индивидуальной защиты», - напомнила главный санитарный врач по Республике Мордовия Татьяна Харитонова.

Главам муниципальных районов поручено взять эту работу на особый контроль.