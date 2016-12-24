Жители Мордовии могут приобрести имущество, арестованное судебными приставами

Одной из самых эффективных мер принудительного взыскания долгов, применяемой службой судебных приставов в рамках исполнения решений судов и актов иных уполномоченных органов, является арест имущества и его последующая реализация.

В ходе обращения взыскания на имущество должников УФССП России по Республике Мордовия передает его для принудительной реализации в МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области.

В настоящее время на реализации находится следующее имущество должников:

1. Renаult Fluence, 2011 г.в., цвет золотисто-коричневый. Стоимость 562 963 руб.

2. Lada 217020 Priora, цвет черный. Стоимость 173 333 руб.

3. Lada Priora 217230, 2009 г.в., цвет темно-зеленый. Стоимость 70 000 руб.

4. Ауди 80, 1990 г.в. Стоимость 54 000 руб.

5. Ауди А4, 1994 г.в., цвет серебристый. Стоимость 50 000 руб.

6. Daewoo Nexia, 2010 г.в. Стоимость 54 000 руб.

7. Мерседес Бенц Е200; 1994 г.в., цвет черный. Стоимость 52 000 руб.

8. Ваз 21053, 2005 г.в., цвет зеленый. Стоимость 10 000 руб.

9. ГАЗ 2705, 2006 г.в. Стоимость 51 000 руб.

10. Грузовой автомобиль КАМАЗ 45144-N3, 2011 г.в. Стоимость 916 000 руб.

11. Бурильная машина МТЗ 82БМ-205-б №3907 МВ13,1997 г.в. Стоимость 380 223 руб.

12. Трактор гусеничный ДТ-75, цвет оранжевый. Стоимость 60 833 руб.

Ознакомиться с дополнительной информацией об имуществе, находящемся на принудительной реализации, и порядке его приобретения заинтересованные лица могут по телефону Росимущества 8 (8342) 24-52-12.