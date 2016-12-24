Сотрудникам «Лисмы» погасили долги по зарплате на 20 миллионов рублей

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Прокуратура Мордовии добилась выплаты задолженности по зарплате работникам завода «Лисма» и Торгово-закупочной компании «Лисма». Ранее в ходе проверки выяснилось, что перед 1048 работниками организаций образовались долги по заработной плате в размере 33,3 миллиона рублей.
В целях защиты трудовых прав коллектива генеральному директору ООО «Аврора» (управляющая организация предприятий-должников) были внесены представления. В интересах работников в суд предъявлены заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. В результате принятых мер реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 20 миллионов рублей.
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В республике прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
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