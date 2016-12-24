Сотрудникам «Лисмы» погасили долги по зарплате на 20 миллионов рублей

Репортер

Прокуратура Мордовии добилась выплаты задолженности по зарплате работникам завода «Лисма» и Торгово-закупочной компании «Лисма». Ранее в ходе проверки выяснилось, что перед 1048 работниками организаций образовались долги по заработной плате в размере 33,3 миллиона рублей.

В целях защиты трудовых прав коллектива генеральному директору ООО «Аврора» (управляющая организация предприятий-должников) были внесены представления. В интересах работников в суд предъявлены заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. В результате принятых мер реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Клиентам КС Банка

Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию

Если женщина просит

Просьба капризной барышни подвела уроженцев Чеченской Республики под статью - они выслушали в Саранске приговор за грабеж

Новые лица

В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования

1
Заказать рекламу
1
1
1