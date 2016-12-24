В Рузаевке прошла информационная акция «Час пассажира»

С целью построения диалога между транспортной полицией и гражданами по вопросам охраны правопорядка и обеспечения безопасности на объектах транспорта на железнодорожном вокзале в Рузаевке была организована информационная акция «Час пассажира».

В рамках проводимого мероприятия начальник Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте Кирилл Смоленцев совместно с начальником железнодорожного вокзала Рузаевка Николаем Салеевым и членом Общественного совета Ларисой Бессоновой осуществляли прием граждан, которые могли обратиться со всеми интересующими вопросами, замечаниями и предложениями, касающимися работы транспортной полиции и железнодорожного транспорта.

В ходе проведения акции руководители ответили в общей сложности на 12 различных вопросов, заданных пассажирами и посетителями вокзала. Граждане интересовались порядком обращения в органы внутренних дел на транспорте, в случае если в отношении них совершено противоправное деяние, а также мерами профилактики, принимаемыми транспортной полицией для недопущения совершения правонарушений и преступлений в поездах дальнего следования и пригородного сообщения. Пассажиры неоднократно отмечали, что чувствуют себя в большей безопасности, передвигаясь в подвижном составе с нарядом сопровождения. Кроме того, были заданы вопросы, касающиеся работы вокзала и услуг, предоставляемых в сфере железнодорожной инфраструктуры.

Обратившиеся в целом положительно оценивали работу полицейских на транспорте и благодарили руководителей за данные им развернутые ответы и разъяснения.

«Для нас важно понимать, какие проблемы волнуют сегодня пассажиров. Мы рады конструктивно выстроенному диалогу и готовы учесть пожелания, высказанные гражданами», - отметил начальник Рузаевского ЛО МВД России на транспорте Кирилл Смоленцев.

Помимо этого, в здании вокзала и на перроне правоохранители раздавали гражданам памятки, содержащие правила личной и имущественной безопасности.