В Саранске в запертой квартире спасатели обнаружили бездыханное тело женщины

В Саранске работники аварийно-спасательной службы 19 августа после полудня были вызваны на улицу Энгельса. По имевшейся информации, хозяйка одной из квартир в доме уже четвертый день не откликается ни на какие контакты. Дверь в квартиру закрыта.

Спасатели на месте с помощью специального оборудования вскрыли дверь в жилище, в котором было обнаружено бездыханное тело женщины. Дальше к делу подключились сотрудники правоохранительных органов. Проверка всех обстоятельств позволит установить причину произошедшего.