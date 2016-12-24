В Саранске в запертой квартире спасатели обнаружили бездыханное тело женщины

Распил на расчистке
В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
В Саранске работники аварийно-спасательной службы 19 августа после полудня были вызваны на улицу Энгельса. По имевшейся информации, хозяйка одной из квартир в доме уже четвертый день не откликается ни на какие контакты. Дверь в квартиру закрыта.
Спасатели на месте с помощью специального оборудования вскрыли дверь в жилище, в котором было обнаружено бездыханное тело женщины. Дальше к делу подключились сотрудники правоохранительных органов. Проверка всех обстоятельств позволит установить причину произошедшего.
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В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
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