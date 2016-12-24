Житель Саранска оплатил долг, чтобы вылететь за границу

Житель столицы Мордовии оплатил кредитную задолженность, а также сумму исполнительского сбора, чтобы беспрепятственно покинуть пределы Российской Федерации.

В отделении судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по Республике Мордовия на исполнении находилось производство о взыскании с гражданина задолженности по кредитному договору в размере 612 тыс. руб.

В ходе исполнительного производства должник был уведомлен о мерах принудительного взыскания, которые к нему будут применены в случае неисполнения решения суда. Однако гражданин игнорировал требования судебного пристава о погашении долга в добровольном порядке.

С целью взыскания задолженности сотрудник службы обратил взыскание на заработную плату должника, вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и ограничил неплательщика в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые меры принудительного исполнения побудили гражданина прийти на прием в отделение судебных приставов. В ходе беседы мужчина рассказал, что нашел работу на Кипре и ему срочно нужно вылететь за границу. Судебный пристав разъяснил, что для реализации его планов необходимо погасить задолженность в полном объеме, после этого он сможет выехать за пределы Российской Федерации.

Не желая откладывать поездку за границу, мужчина изыскал денежные средства и уже на следующий день оплатил остаток своей задолженности в размере 540 тыс.руб. и исполнительский сбор в размере 45 тыс.руб.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации снято.