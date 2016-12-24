В столовой детского лагеря «Сивинь» экономили на порциях

Прокуратура Краснослободского района Мордовии проверила условия питания в детском оздоровительном лагере «Сивинь», в котором отдыхали дети-сироты и дети-инвалиды. Сотрудники ведомства установили, что в столовой здесь экономили на порциях - суммарный объем блюд завтрака составлял 580 грамм при нормативном минимальном показателе 700 грамм для возрастной группы 7-11 лет и 750 грамм для возрастной группы 12 лет и старше.

На виновное должностное был наложен штраф. Директору ООО «Феникс групп», осуществляющему организацию питания в лагере, внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.