Саранская пенсионерка перевела мошенникам более 2,5 миллионов рублей

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В дежурную часть саранского отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 72-летняя женщина. Пенсионерка поведала полицейским до зубовного скрежета знакомую историю дистанционного надувательства. Ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Во время телефонного разговора собеседник сообщил бабушке, что с её банковским счётом неизвестные производят подозрительные операции. Для сохранения сбережений пожилой женщине порекомендовали снять все деньги и через банкомат переправить частями на «резервные счета». Женщина сняла 2 663 000 рублей и перевела их, куда указал мошенник. Само собой, связь с ним тут же прекратилась. Потерпевшая обратилась в полицию только на следующий день, так как была уверена, что ей вернут все деньги обратно после «спасательной операции».
Сотрудники полиции напоминают, что при совершении денежных переводов необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными. Не верьте звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными Вашей карты. При получении звонка о том, что Ваша карта заблокирована, или проходят сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные. Проверьте информацию, самостоятельно позвонив в контактный центр банка. Сообщите о происходящем своим близким, не принимайте самостоятельных скоропалительных решений – это поможет не стать жертвой мошенников.
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