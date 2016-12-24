Прокуратура вновь вынесла предостережение мэру Саранска за задержку зарплаты работникам муниципальных предприятий

По информации прокуратуры Мордовии, 18 августа 2021 г. в ведомстве заслушана информация Главы городского округа Саранск Петра Тултаева о причинах невыплаты заработной платы работникам муниципальных предприятий «Спецтранспортник ЖКХ» и «Пролетарское ЖРСУ». На этих предприятиях по состоянию на 18.08.2021 имеется задолженность по заработной плате перед 182 работниками в общей сумме 7,6 млн. руб.

В связи с задержкой выплаты заработной платы первым заместителем прокурора республики Александром Ивановым Главе городского округа Саранск Петру Тултаеву объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и несвоевременного финансирования подведомственных предприятий.