Менеджер саранской автофирмы получил условный срок за мошенничество с машиной клиента

В Саранске 34-летний менеджер саранской фирмы по срочному выкупу авто получил условный срок за мошенничество с автомобилем клиента. Он продал чужую легковушку, оформив себя в качестве собственника.

В ходе расследования полицейские установили, что в январе прошлого года к менеджеру обратился житель Саранска. Он хотел продать свою машину «LADA VESTA». 34-летний менеджер принял авто на реализацию частным порядком, не оформляя как положено по договору. При этом он убедил продавца, что так будет быстрее и выгоднее. В дальнейшем работник фирмы уговорил владельца машины передать ему авто на реализацию со всеми документами. И даже взял бланк договора купли-продажи с подписью собственника. Потом махинатор внес в этот бланк заведомо ложные сведения о себе как покупателе и новом владельце автомобиля.

В апреле 2020 года менеджер успешно продал уже «свой» автомобиль, все деньги оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению. Совершенным преступлением потерпевшему был причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму более 500 000 рублей.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции похищенное транспортное средство было обнаружено и изъято. Приговором суда менеджеру фирмы назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.