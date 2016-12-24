В мордовском заповеднике обстановка с пожаром стабилизировалась

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По информации МЧС по РМ, обстановка с лесным пожаром на территории заповедника в Темниковском районе стабилизировалась. Площадь активного горения на территории по состоянию на 17 августа года составляет 2 Га, что на 1 Га меньше, чем за предыдущие сутки. Площадь, пройденная огнем, составляет 5 800 Га.
Основной задачей по-прежнему является ликвидация отдельных очагов пожара, создание и расширение минерализованных полос, а также противопожарных преград по периметру зоны горения. Для тушения используются ранцевые огнетушители, автоцистерны и мотопомпы.
Подвоз воды к месту очагов пожара осуществляется с помощью 10 авторазливочных станций Министерства Обороны.
Для мониторинга лесопожарной обстановки применяются наземные группировки и беспилотные летательные аппараты на всей территории заповедника.
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